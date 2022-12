Intitolata a Gaetano Alessandro la palestra di riabilitazione cardiologica del "Piemonte" VIDEO - Tempostretto

A un mese dalla scomparsa, il suo nome sarà di fronte ai pazienti che hanno subito trapianto di cuore e che affronteranno il percorso riabilitativo

MESSINA – L’Irccs Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” ha dedicato a Gaetano Alessandro, presidente dell’associazione “Donare è vita” scomparso un mese fa, la palestra di riabilitazione cardiologica inaugurata lo scorso ottobre all’ospedale “Piemonte”.

“Un grande benefattore dell’umanità”

“Un’iniziativa che potesse ricordarlo per sempre in un luogo in cui lui ha fortemente voluto un progetto per i trapiantati di cuore”, spiegano i presenti dopo un momento commovente, con i cari di Gaetano chiamati a partecipare. La palestra è stata intitolata a Gaetano Alessandro definito “un grande benefattore dell’umanità”, presente il 18 ottobre scorso all’inaugurazione della palestra.

Si tratta di un luogo in cui i pazienti che hanno ricevuto trapianti d’organo potranno tornare a svolgere attività fisica, nel percorso verso il ritorno a una vita normale. Una delle lotte principali di Gaetano Alessandro, che ha dedicato la sua vita alla donazione.

