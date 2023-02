Isolato 13, la discarica dura a morire. Ancora rifiuti e ingombranti sulla strada VIDEO - Tempostretto

A pochi passi dal viale Giostra. La montagna di spazzatura viene bonificata ogni mese, ma la pulizia dura solo poche ore

Di Silvia De Domenico

MESSINA – Sacchetti di rifiuti non differenziati, elettrodomestici e suppellettili accatastati sul ciglio della strada. La bretella che collega il viale Giostra alla via Palermo è frequentata ogni giorno da molti messinesi. Siamo a pochi passi dall’isolato 13, qui non si fa in tempo a bonificare la discarica abusiva che nemmeno 24 ore dopo si riforma.

La pulizia resiste nemmeno 24 ore

L’ultimo intervento straordinario effettuato da Messina Servizi, davanti alle nostre telecamere, risale a poco prima di Natale (vedi qui il servizio). Diversi operatori e mezzi erano stati impiegati e il giorno dopo c’erano già i primi rifiuti sulla strada. Il 2023 nella zona è ricominciato con la stessa montagna di rifiuti (leggi qui) e a distanza di un mese dal nostro ultimo reportage la situazione è solo peggiorata. Ai sacchetti di immondizia non differenziata correttamente si sono aggiunti materassi, frigoriferi e dei vecchi mobili in legno. Abbandonati nelle ultime ore da chi preferisce disfarsene abusivamente piuttosto che rivolgersi al servizio ritiro ingombranti di Messina Servizi.