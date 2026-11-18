I consiglieri di Messina protagonista replicano al gruppo Scurria dopo la bocciatura nell'aula di Palazzo Zanca. Controreplica del gruppo Scurria

MESSINA – La proposta era quella di di rendere gratuito per un mese il trasporto pubblico cittadino durante il periodo natalizio. Ma la mozione, presentata dal gruppo Scurria e votata favorevolmente anche da tutti gli altri gruppi di opposizione, non è passata per il voto contrario della maggioranza. Diciotto no contro 12 sì. Da qui la polemica innescata dai consiglieri Capurro, Contestabile e Scurria (gruppo Scurria Sindaco).

E arriva la replica dei consiglieri Alibrandi, Bonfiglio e La Cava, del gruppo Messina protagonista, area della maggioranza: “La mozione del consigliere Scurria sulla gratuità del trasporto pubblico per il mese di dicembre è stata bocciata non per pregiudizio, ma per una ragione molto più semplice: la politica degli annunci non può sostituire la concretezza delle proposte. In Commissione, dove si è ampiamente parlato anche alla presenza dei vertici di Atm, il consigliere attribuiva al Comune il compito di finanziare l’iniziativa; in Consiglio ha cambiato versione, chiamando in causa Atm. Più che una strategia, un cambio di direzione senza neppure consultare il navigatore. E la vera notizia è che anche il Pd ha votato a favore della mozione Scurria: lo stesso Partito democratico che a Roma dice che la gratuità toglie soldi alle manutenzioni. Nel frattempo, Messina è andata avanti. Il trasporto pubblico di oggi non è quello di 15 anni fa e i cittadini lo sanno bene. Puntualità, investimenti, riqualificazione delle strutture e un servizio profondamente rinnovato raccontano una realtà che meriterebbe di essere conosciuta prima di avanzare mozioni demagogiche e ad effetto”.

“Da amministrazione e Atm fatti concreti e non propaganda”



Continuano i consiglieri area Basile: “Basta guardare ai fatti concreti: trasporto gratuito per gli studenti in tutte le Circoscrizioni.

Agevolazioni dedicate alle persone con disabilità. Abbonamento Movme, sostenuto dal Comune e oggi a soli 70 euro (con un investimento dell’amministrazione pari a 1,3 milioni di euro solo quest’anno). Migliaia di pass agevolati nelle Ztl per disabili, residenti e altre categorie, oltre ai parcheggi di interscambio gratuiti anche per i prossimi anni”.

“Questa è la differenza tra fare propaganda e costruire politiche pubbliche: da una parte una proposta spot che si traduce in un risparmio irrisorio (meno di 5 euro al mese, pari a circa 19 centesimi al giorno); dall’altra investimenti strutturali e servizi che producono benefici reali e duraturi. Il trasporto pubblico non si migliora con una mozione a effetto, ma con programmazione, risorse, visione e – soprattutto – conoscendo ciò di cui si parla. Forse, prima di dare lezioni, sarebbe utile aggiornare il proprio navigatore politico. Messina, nel frattempo, ha già cambiato strada”.

Il gruppo Scurria: “Per i cittadini messinesi non ci sono risorse, per le partecipate sì”

E arriva la controreplica del gruppo consiliare Scurria: ‘Per i cittadini non ci sono risorse, per il sistema delle partecipate sì? Si faccia chiarezza su nomine, compensi e soldi pubblici. La replica di Messina Protagonista alla nostra proposta di rendere gratuito il trasporto pubblico per un mese a Natale dimostra, ancora una volta, quanto questa maggioranza sia distante dai problemi reali dei messinesi. Mentre tante famiglie faticano ad arrivare a fine mese, tra bollette, spesa e carburante sempre più cari, si liquida come propaganda una misura concreta di sostegno.Evidentemente non si comprende quanto anche un piccolo risparmio possa fare la differenza nella vita quotidiana delle persone. Ma se parliamo di soldi pubblici, vorremmo che la stessa attenzione fosse riservata ai costi delle partecipate, ai compensi dei direttori generali, alle indennità di sindaco e assessori e al sistema delle nomine”.

E ancora: “Nel 2018 Cateno De Luca annunciava la liquidazione delle società partecipate e persino l’eliminazione della figura del direttore generale di Palazzo Zanca. Oggi le partecipate sono diventate sei e si contano altrettante figure di direzione generale, con compensi che di circa 130 mila euro annui ciascuno. Nel frattempo, anche le indennità degli amministratori comunali hanno raggiunto livelli massimi. Dalle promesse di riduzione dei costi siamo arrivati a una moltiplicazione di società, incarichi e spese per gli organi di governo. Da troppo tempo, inoltre, si ritrovano gli stessi protagonisti ai vertici delle diverse società pubbliche. Un sistema che alimenta il sospetto di uno stipendificio, con incarichi che sembrano ruotare sempre attorno ai soliti noti. Perché si bandiscono selezioni pubbliche se poi a ricoprire determinati incarichi sembrano essere sempre gli stessi? Quali criteri vengono adottati e quanto costano queste scelte ai cittadini?”.

“Prima delle poltrone vengono le persone, abbiamo proposto un aiuto concreto alle famiglie di Messina”

“Le partecipate appartengono alla collettività, non alla politica. Servono trasparenza, meritocrazia e rendicontazione, non poltrone che cambiano società ma sembrano restare nelle stesse mani. Quanto ad Atm, gli utili di circa 11 milioni di euro richiamati nella nostra mozione sono reali. Noi abbiamo proposto un aiuto concreto alle famiglie. La maggioranza lo ha bocciato senza dimostrare perché fosse impossibile realizzarlo. La vera priorità dovrebbe essere una sola: utilizzare le risorse pubbliche nell’interesse dei cittadini. Perché prima delle poltrone vengono le persone e prima degli interessi degli apparati vengono i bisogni della città”.