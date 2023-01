La "ciaramedda" che passione, "la mia zampogna a casa degli anziani” VIDEO - Tempostretto

27 anni, Francesco Geraci suona il suo strumento nei villaggi davanti ai presepi nelle case, come si faceva una volta

MESSINA. L’emozione di portare avanti una tradizione antica: quella della “ciaramedda, la zampogna. Francesco Geraci ha 27 anni ed è omai conosciuto in tutti i villaggi della zona sud grazie alla sua passione per la zampogna. Uno strumento che suona regolarmente in tante manifestazioni durante il periodo natalizio. Sicuramente uno dei suonatori messinesi più giovani: “La mia passione è nata grazie a mia madre” ci racconta Francesco, che racconta: “Quando avevo 20 anni mi regalò il mio primo strumento. All’inizio ho cominciato per gioco, piano piano invece mi sono appassionato e adesso durante le feste è una gioia suonare”.

Una tradizione antica che si rinnova: la “ciarameddra”

Come Francesco tanti altri giovani si stanno avvicinando alla “ciaramedda”, una tradizione che negli ultimi anni ha visto una ripresa. Tra una manifestazione natalizia e una novena, Francesco trova il tempo per visitare i villaggi, dove suona il suo strumento davanti ai presepi nelle case, come si faceva una volta: “La cosa più bella è sentire l’atmosfera che si crea quando suono, la commozione sul viso soprattutto degli anziani. Per questo fino a quando avrò forza continuerò a suonare”.