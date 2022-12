La crisi del commercio e l'appello di un negoziante: "Non comprate solo online" VIDEO - Tempostretto

Folla per strada ma negozi vuoti. Un imprenditore del centro parla del problema: "Il web sta distruggendo i negozi a Messina e in tutta Italia"

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio Silvia De Domenico



MESSINA – Tra i negozianti del Viale San Martino basso preoccupati dell’isola pedonale e del divieto di parcheggio che vige lì h24, c’è anche chi parla a tutto tondo della crisi economica. Crisi che da tempo ha investito i commercianti e i cittadini. Il titolare di un laboratorio di stampa creativa ha raccontato di come molti cittadini passeggino lungo le strade principali, che sia sull’isola pedonale o sul marciapiede, ma in pochi entrano nei negozi.

Negozi vuoti nonostante la folla in giro

“Un tempo a questo punto di dicembre si fatturavano bei soldini – spiega – invece in questo periodo si vedono scene penose. Basti pensare all’accensione degli alberi. Tantissimi cittadini sono stati in giro ma nessuno entra nei negozi. Le commesse erano tutte fuori a fumare la sigaretta. Tranne due o tre posti, tutti gli altri restano vuoti”.

“Il commercio online sta distruggendo tutto”

Un processo che, però, non dipende dall’isola pedonale: “No, non lo attribuisco a questo ma al commercio online, che sta distruggendo non solo il commercio di Messina ma tutti a livello nazionale”. Alle sue spalle ci sono decine di pacchi pronti a essere spediti: “Questo è il simbolo di quanto dico. Noi ci siamo adeguati e lavoriamo online e ormai l’85 per cento del nostro fatturato è tutto di vendite su internet. Ma è pazzesco che abbiano ordinato online, tramite un noto portale, anche persone da Messina. Li abbiamo chiamati e li abbiamo invitati a uscire, a venire al negozio”.

L’appello ai messinesi: “Non comprate solo online”

Infine, l’appello ai messinesi: “Se non volete che Messina si annienti completamente, uscite e comprate anche nei negozi, non comprate soltanto online”.

Articoli correlati