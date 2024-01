La mafia nell’ambulantato, Basile: “Le frasi di Giardina riguardano solo una parte” VIDEO

Il pensiero del sindaco di Messina sulle dichiarazioni del comandante nella Commissione consiliare Viabilità

MESSINA – Ambulantato abusivo. Per il comandante della polizia metropolitana, Giovanni Giardina, di recente vittima di un’aggressione, “la mafia decide chi e dove deve mettersi”. Ha pronunciato queste parole in Consiglio comunale. Ma che ne pensa il sindaco di Messina Federico Basile? “Il comandante vive a 360 gradi il territorio. Gli accadimenti sono stati gravi. Il comandante ha usato toni forti per una situazione che non riguarda però tutti. Questo è chiaro”.

Ricorda Basile: “Con Giardina abbiamo fatto proprio un giro con gli ambulanti. Non bisogna generalizzare ma ci sono delle sacche da mettere sotto controllo e che vanno messe da parte. Lo sanno tutti: dalle forze dell’ordine agli stessi ambulanti”.

