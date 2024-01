Ambulanti abusivi, il comandante Giardina: “La mafia decide chi e dove deve mettersi”

Parlando dell'aggressione di ottobre e affrontando il tema della viabilità lungo il viale Giostra, ha dichiarato: "Sono sempre gli stessi, noi siamo lì e combattiamo"

MESSINA – Il viale Giostra, tra mercato, traffico, problema parcheggi e venditori abusivi. Questo è stato il tema affrontato dalla prima commissione Viabilità, presieduta da Salvatore Papa, con ospiti i comandanti della Polizia municipale Maurizio Cannavò e della Polizia metropolitana Giovanni Giardina. La capogruppo di Sud chiama Nord, Nicoletta D’Angelo, ha avviato i lavori chiedendo spiegazioni ai comandanti sulla situazione relativa al traffico ma anche ai tanti venditori di frutta e verdura lungo tutto il viale Giostra. Ma da qui si è arrivati al duro attacco all’abusivismo da parte del comandante Giardina.

Il duro attacco di Giardina agli abusivi: “Gestisce la mafia”

Giardina, con un intervento durissimo, è tornato a parlare anche dell’aggressione subita ad ottobre: “C’è un’organizzazione mafiosa che si è sostituita al dipartimento, legale, del Comune. C’è chi decide da chi devono rifornirsi e gestisce le postazioni in giro per la città. L’esempio è l’aggressione che ho subito qualche mese fa: lì qualcuno ha deciso che non si deve mettere più nessuno perché il posto è di chi mi ha aggredito e ora è in carcere. Comunque c’è un’indagine della magistratura in tal senso e stiamo aspettando, non posso dire di più. Per i venditori ambulanti lungo il viale Giostra, fino a ieri ci sono stati dei controlli e negli ultimi mesi ci sono stati molti sequestri agli abusivi. Vi assicuro che sono sempre le stesse persone. Noi siamo sempre lì e combattiamo. È una lotta continua contro questo modo di fare. Possiamo promettere maggiore presenza, ma la verità è che intanto servirebbe una zona di parcheggio per gli utenti per smaltire il traffico”.

Cannavò: “Attenzione alta”

Poi Cannavò: “Non conosco bene la realtà di Giostra e conto di andarci per capire se quest’area mercatale ha i requisiti giusti. Ma è chiaro che, già mancando un’area parcheggi, si creino criticità e bisognerà intervenire. L’abusivismo, invece, è una piaga non solo messinese. Ora è oggetto d’attenzione della Procura perché dietro ci sono degli individui specifici che occorre individuare e combattere. Facciamo tanti interventi sull’ambulantato e ne faremo altri nei prossimi giorni. L’attenzione resta alta”.