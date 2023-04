"La mia avventura sul set di Stranizza d'amuri con Beppe Fiorello" VIDEO - Tempostretto

Il giovanissimo messinese Raffaele Simone Cordiano ha raccontato la sua esperienza in occasione dell'incontro nelle multisale Iris e Apollo

MESSINA – A sette anni si è iscritto in un’agenzia per attori. Poi due film, il secondo con la prima regia di Beppe Fiorello in “Stranizza d’amuri”, nel ruolo di Totò. In occasione delle presentazioni nelle multisale Iris e Apollo, l’undicenne Raffaele Simone Cordiano ha raccontato la sua esperienza sul set. Con lui, oltre al celebre attore, ora al debutto con la sua opera prima, i protagonisti Samuele Segreto e Gabriele Pizzurro e, sempre del cast, Anita Pomario.

Ma che racconta il film? Il 31 ottobre 1980, i corpi di Giorgio e Toni – gli “ziti”, “i due puppi”, come erano chiamati nella provincia catanese – vengono ritrovati a Giarre senza vita, le loro mani sono intrecciate e i due si stringono in un ultimo abbraccio. Ad ucciderli sono due colpi di pistola alla testa. Inizialmente, un presunto biglietto d’addio fa ipotizzare un suicidio; quando, però, durante un sopralluogo, viene trovata una pistola con la sicura abbassata, la ricostruzione cambia. Il nipotino di Toni, tredicenne, confessa di averli uccisi dopo essere stato minacciato da loro di farlo, ma due giorni dopo ritratta, dichiarandosi innocente. I sospetti si spostano, allora, sulla famiglia. Ma il delitto di Giarre resta, ancora oggi, un mistero.

