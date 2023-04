"Racconto l'amore nella Sicilia anni '80", Beppe Fiorello e i suoi attori a Messina VIDEO - Tempostretto

Con lui, per il film "Stranizza d'amuri", Samuele Segreto, Gabriele Pizzurro, Anita Pomario e Raffaele Cordiano alle multisale Iris e Apollo

MESSINA – “Mi interessava raccontare l’innamoramento in una storia d’amore e d’amicizia siciliana, nel 1982, tra due ragazzi. Una storia di sentimenti e su questo la politica non si può mettere a discutere. Di cosa? Dei sentimenti non si discute e l’omosessualità non è una scelta, è un sentimento, è un essere. Il film non è tematico. Io ho cercato di descrivere quest’aspetto sentimentale, che mi prende tutto. Tutti abbiamo messo il cuore in questo film”. Beppe Fiorello, per la prima volta come regista di “Stranizza d’amuri”, ha presentato ieri la sua opera prima alle multisale Iris e Apollo.

In video alcuni momenti nella sala “Fasola”, con Loredana Polizzi (Apollo), e all’Iris con Umberto Parlagreco.

Con Fiorello, in due presentazioni animatissime (molti i giovani), i protagonisti Samuele Segreto (ballerino appena uscito dal programma “Amici” di Maria De Filippi) e Gabriele Pizzurro e, sempre del cast, Anita Pomario e il giovanissimo Raffaele Simone Cordiano.

La storia

In primo piano l’amore tra Gianni Accordino (Segreto) e Nino Scalia (Pizzurro), due ragazzi siciliani, il cui sentimento nasce, cresce e si sviluppa tra i panorami di una Sicilia degli anni ’80 (Fiorello, in particolare, ambienta la storia nel 1982, durante i mondiali di calcio in Spagna, da cui l’Italia uscì vittoriosa). Anni – non così lontani – in cui quell’amore era considerato, ben più della pericolosa “frevi” della canzone di Battiato, una vera e propria malattia da dovere a tutti i costi cancellare.

