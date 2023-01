La missione silenziosa di Emanuele, un pullman di linea e 500 kg di aiuti per l’Ucraina VIDEO - Tempostretto

Al via la raccolta di beni per la prossima missione, ecco come contribuire

MESSINA. Una stufa a legna, brandine, coperte, un dispenser di acqua potabile. È questo l’ambiente in cui vivono ormai da mesi molti ucraini, dentro le tende o nei centri di assistenza. È in uno di questi istituti che giungono gli aiuti da Messina, beni alimentari e di prima necessità raccolti dalla Chiesa Ortodossa della città dello stretto. Abbiamo raggiungo con una videochiamata Emanuele Castrianni, volontario messinese in questi giorni a Leopoli. È il suo secondo viaggio a distanza di poche settimane, questa volta ha raggiunto l’Ucraina con un pullman di linea, per far fronte ad una richiesta di auto di un istituto in cui vengono accolti bambini orfani: “La Chiesa Ortodossa di Messina si occupa ormai da 11 mesi di aiutare il popolo ucraino, questa volta ci siamo attivati per far fronte a questa richiesta specifica, perché qui hanno veramente bisogno di tutto” ci spiega Emanuele, mentre la connessione va e viene “Nonostante non siamo in piena zona di guerra, i problemi sono tanti anche qui, spesso manca la corrente, le sirene d’allarme suonano di continuo”. Emanuele ha consegnato circa 500 kg di alimenti, pasta, tonno, carne in scatola, oltre a medicine e materiale medico. La difficile e prolungata situazione ha fatto crollare il potere d’acquisto, molti beni non sono più reperibili nei negozi, dalla carta igienica alle lampadine.

La chiesa Ortodossa di Messina, guidata da padre Giovanni Amante, si è già attivata per la prossima spedizione di aiuti. Tanti sono i cittadini e le associazioni che la sostengono, dalla Comunità di Sant’Egidio all’associazione Terra di Gesù del dott. Francesco Certo, i volontari sempre presenti i nomi dei volontari sempre presenti , Valentina Paradiso, Ivana Orsini, Liudmyla Shepel, Davide Scerra e Alessandro Brigandí, Veronica Torrente, fino alla Onlus Arca senza Confini, che sosterrà per intero i costi di trasporti e logistica del prossimo viaggio.

Missione che come giornale seguiremo direttamente, visto che ne farà parte anche il video maker Matteo Arrigo, il quale racconterà il viaggio degli aiuti dando effettivo riscontro della bontà del popolo messinese.

Per chi volesse contribuire alla raccolta, potrà portare il materiale presso la sede della Chiesa Ortodossa, in Via Santa Eustochia angolo Via San Paolo ex Brefotrofio.

Si possono donare generi alimentari come pasta, latte, tonno, carne in scatola, toast, biscotti, o anche medicine, materiale medico come garze e disinfettanti. C’è bisogno anche di beni di prima necessità, dentifrici, bagno schiuma, pannolini, lampadine.

Per qualunque informazione è possibile contattare padre Giovanni Amante al numero 3283951859.

È attivo anche un conto corrente per chi volesse contribuire con una donazione:

iban: IT40R0760116500001032609982 intestato Associazione Arca senza Confini Onlus

causale: Pro Ucraina