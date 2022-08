La protesta della Cisl Fp contro l'Asp: "La sanità messinese deve cambiare" VIDEO - Tempostretto

Sit-in in via La Farina. La segretaria Bicchieri: "I manager sono ostaggio della politica"

MESSINA – La Cisl Fp ha protestato questa mattina nella corte interna dell’Asp di via La Farina contro un atteggiamento dell’Azienda sanitaria provinciale definito “antisindacale”. “Avevamo scelto l’Asp come posto di incontro per trattare temi importanti come quello dei precari covid, della dotazione organica, della stabilizzazione dei lavoratori e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Purtroppo – dice la segretaria generale Giovanna Bicchieri – ci è stato impedito per ben tre volte di indire l’assemblea a Palazzo Geraci, assegnandoci altri luoghi distanti dal posto di lavoro”.

“Un cambiamento drastico per la sanità messinese”

Aggiunge la segretaria generale: “Riteniamo che la sanità messinese abbia bisogno di un cambiamento drastico e repentino. I manager non possono rimanere ostaggio della politica”. Giovanna Bicchieri ha chiesto al prefetto di essere ricevuta con una delegazione dei lavoratori.