La sorpresa Finocchiaro: "Io, assessore nonostante i conflitti con De Luca" VIDEO - Tempostretto

La parola all'imprenditore inserito nella Giunta Basile

MESSINA – La sorpresa del giorno. Dal cilindro di Cateno De Luca e Federico Basile è spuntato l’assessore che non ti aspetti. Massimo Finocchiaro, imprenditore di materiali edili da tempo in politica, inizialmente in Alleanza Nazionale, poi vicino prima al deputato regionale Carmelo Briguglio e poi all’ex presidente della Regione, Rosario Crocetta, non appartiere certo in origine al mondo di De Luca. Con lui, lo ammette lo stesso neo assessore, non sono mancati i “rapporti burrascosi”. Non a caso così si è espresso il leader di “Sud chiama Nord” in conferenza stampa: “L’inserimento di Finocchiaro, al di là della sua capacità amministrativa e della sua competenza, dimostra che chi vuole contribuire per il bene della città non trova interlocutori con pregiudizi. Siamo inclusivi”.

Finocchiaro è stato anche presidente dell‘Ast, Azienda siciliana di trasporto pubblico, e molti lo ricordano nelle vesti di coordinatore provinciale del “Megafono Messina”, al fianco di Crocetta e del senatore Beppe Lumia. Oggi l’incarico nella Giunta Basile, con deleghe di peso, dalle attività produttive e promozionali alla pubblica istruzione e le politiche scolastiche e all’ambito sportivo e i grandi eventi. Sottolinea l’assessore: “Partiamo dalle basi lasciate dagli assessori che sono andati a Roma. L’obiettivo è fare sempre meglio, a cominciare dalle necessità delle attività produttive e dell’agricoltura, senza dimenticare le istanze dei commercianti”.

“In primo piano il problema dei mercati e l’attenzione ai commercianti”

Aggiunge Finocchiaro: “Da imprenditore, progettare e pianificare è la mia quotidianità. Sono tanti gli obiettivi. Una priorità? Affrontare le problematiche dei mercati e quelle dei commercianti. Per ora, con il Piano generale del traffico urbano (Pgtu), c’è del fermento tra i commercianti, e l’assessore Mondello è quello più attaccato su questo tema, ma lavorerò e lavoreremo per avere cura e attenzione nei loro confronti”.

“Con De Luca rapporti da sempre burrascosi ma i risultati per la città sono oggettivi”

Ma qual è il suo rapporto con Cateno De Luca? “Io da sempre ho avuto un rapporto burrascoso con De Luca. Però non potevo non apprezzare quello che man mano vedevo: i cambiamenti, e lo dico da cittadino, ci sono stati. De Luca è uno stratega particolare. Se questi sono i risultati, ben venga”.

