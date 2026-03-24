Le baracche non ci sono più: ora dalla via Taormina si intravede il mare VIDEO

La via Quinto Ennio è stata liberata: l’ex baraccopoli diventerà una nuova strada

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Le baracche di via Quinto Ennio non ci sono più. Ora dalla via Taormina si intravede il mare.

Le immagini della baraccopoli dall’alto

Le immagini dall’alto regalano uno scenario mai visto prima. Un’ampia porzione della baraccopoli centenaria non esiste più. Sono state demolite una cinquantina di baracche e lo spazio liberato diventerà presto una nuova strada. Il risanamento è anche questo: liberare pezzi di città e restituirli alla città stessa. E’ qui, infatti, che verrà realizzata un’importante arteria stradale che collegherà la zona sud alla via don Blasco. Sarà il Comune di Messina a realizzare l’opera.

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