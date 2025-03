L’incendio al rione Taormina, salvato un anziano bloccato nella baracca

I vigili del fuoco, in sinergia con i carabinieri, lo hanno trascinato dalla finestra. Alle 2.22 le operazioni si sono concluse

MESSINA – L’incendio è stato domato e le operazioni dei vigili del fuoco si sono concluse alle 2.22. Mentre le fiamme si propagavano, e le famiglie erano in fuga per l‘incendio delle due baracche di rione Taormina, un anziano era rimasto bloccato nella casetta. Allora due vigili del fuoco hanno tagliato le grate con il moto troncatore e sono entrati all’interno, portandolo in salvo in sinergia con i carabinieri.

Almeno sette famiglie, con bambini e anziani, si sono salvate, andando via prima che le fiamme avvolgessero tutto. Sono rimaste però senza abitazione e lanciano un appello: “Le istituzioni devono ascoltarci”.

Lo scorso 8 gennaio, sempre al rione Taormina, era avvenuto l’incendio di due baracche disabitate.

Il vento ha peggiorato la situazione ma le cause del rogo, a partire dalle due baracche in fiamme, sono da accertare.

