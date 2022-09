Messina. Addio all'hub per tamponi all'ex Gasometro: cancelli aperti, ma dentro il vuoto VIDEO - Tempostretto

I test potranno essere effettuati al Palarescifina senza appuntamento, ma anche lì l'affluenza è stata minima e le code che ci si aspettava inesistenti

di Giuseppe Fontana e Silvia De Domenico



MESSINA – Quasi la fine di un’epoca. Cancelli aperti all’ex Gasometro, dove stamattina era possibile entrare tranquillamente ma senza trovare ciò che per mesi, anzi anni, ha occupato l’area: l’hub per tamponi. Centinaia di messinesi si sono recati lì per scoprire la propria positività al Covid ma ora la zona è stata restituita al Comune e l’Asp provvederà nei prossimi giorni a sistemare un’ulteriore zona per i test in Fiera. Si attende soltanto l’autorizzazione dell’Autorità Portuale.

Tamponi al Palarescifina

Intanto i tamponi vengono effettuati al Palarescifina senza prenotazione, come già annunciato dall’ufficio comunicazione dell’Asp Messina nei giorni scorsi. Ci si aspettava una maggiore affluenza ma così non è stato. Anzi a metà mattinata la strada di San Filippo, così come l’area intorno al palazzetto, appariva completamente deserta. Sono i postumi di una calda estate che tra poche settimane si concluderà. La speranza è che il deserto prosegua anche nei prossimi giorni e che i dati relativi ai contagi non tornino più a salire.