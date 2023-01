Messina, arriva il secondo veicolo per persone con disabilità motoria - Tempostretto

La Pmg dona in comodato la seconda vettura. Taglio del nastro affidato al sindaco Basile, soddisfatto il presidente della cooperativa social Cas Cundari:

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio Silvia De Domenico



MESSINA – Taglio del nastro per la seconda vettura attrezzata per persone con disabilità motorie che la Pmg, in sinergia con il Comune di Messina e la cooperativa sociale Cas, metterà a disposizione della città. Dopo l’inaugurazione del primo veicolo, lo scorso 6 ottobre, arriva così la seconda auto che di fatto sostituirà la prima, da oggi rientrata alla base. Un progetto particolare, quello sviluppato dagli enti, grazie all’aiuto di molti imprenditori che hanno finanziato la vettura apponendo il proprio logo, come sponsor, sull’auto.

Cundari: “Soddisfare un bisogno importante”

A inaugurare è stato il sindaco Federico Basile, con a fianco l’assessore alle Politiche sociali, Alessandra Calafiore, i vertici della Pmg Società Benefit e Agatino Cundari, presidente della cooperativa sociale Cas. Quest’ultimo si è detto “molto soddisfatto” e ha spiegato il progetto: “Siamo partiti il 7 luglio 2018 e con queste risorse, tra partner aziendali e noi come no profit e terzo settore, si garantisce la soddisfazione di un bisogno, di una necessità, quella di chi ha ridotte capacità motorie. Attraverso la prenotazione mettiamo a disposizione il carburante e la conduzione del veicolo”.

Basile: “Esempio di percorso finalizzato al bene comune”

Anche Basile soddisfatto: “La sinergia tra amministrazione comunale, Pmg Italia e la cooperativa sociale C.A.S. permette la realizzazione di un progetto di integrazione di politiche e realtà sociali a favore delle fasce più deboli della nostra comunità. Ringrazio i vari attori protagonisti di questo progetto, reso possibile grazie al contributo fondamentale attraverso una sponsorizzazione da parte degli imprenditori della nostra città. Quello di oggi è un esempio di percorso condiviso finalizzato al bene della collettività, di cui Messina ha bisogno nel sociale e in altri settori, per proseguire la sua opera di rilancio e di crescita”.

Calafiore: “Aiutare i soggetti fragili”

Così, invece, l’assessora Calafiore: “La volontà e la partecipazione di numerosi imprenditori messinesi consente oggi di avere un altro autoveicolo al servizio delle persone con mobilità ridotta. L’obiettivo dell’Amministrazione è lavorare insieme alle risorse del nostro territorio, per aiutare i soggetti fragili attraverso forme di collaborazione ispirate ai principi di solidarietà sociale. Nel corso delle festività natalizie abbiamo usufruito del mezzo, garantendo all’interno dell’isola pedonale un servizio ancora più efficace di mobilità sociale”.

La vettura potrà essere richiesta su prenotazione, chiamando il referente della cooperativa sociale Cas al numero 090.2927681, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17. Cundari spiega che “il servizio è aperto sia alle associazioni sia ai privati chiamando la cooperativa. Noi offriamo la conduzione, non servizi di assistenza, quindi chi ha necessità ha comunque bisogno di essere accompagnato”.