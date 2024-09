Messina ciclabile e la rivoluzione della mobilità, “sì al dialogo con i cittadini” VIDEO

A tu per tu con Fabrizio Murè, presidente di Fiab, che parteciperà a un incontro sul tema a Villa Dante

di Marco Olivieri, riprese e montaggio di Silvia De Domenico

MESSINA – In primo piano per la Settimana europea della mobilità a Messina. Il presidente di Fiab Messina, Federazione italiana ambiente e bicicletta, Fabrizio Murè, ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione delle iniziative in programma a Villa Dante fino al 22 settembre. In particolare, giovedì 10 settembre, alle 10, Murè sarà tra i relatori del convegno sul tema “Il futuro della mobilità nella città di Messina”.

Un argomento fondamentale per Fiab Messina Ciclabile Aps, con “La bicicletta per la mobilità urbana” come significativo elemento programmatico. Osserva Murè: “Si tratta di un processo che va comunicato ai cittadini. Il dialogo è fondamentale. I cambiamenti non possono che essere graduali e la bici assume un ruolo centrale in una città che ha bisogno di diventare a misura di pedone. A misura di essere umano”.

