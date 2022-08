Messina. Dal centrosinistra a De Luca, Buonocuore: "Cateno l'uomo giusto" VIDEO - Tempostretto

La consigliera si candida con Orgoglio siculo alle regionali

MESSINA – Abbandonato il centrosinistra dopo l’elezione in Consiglio comunale, nella lista Franco De Domenico sindaco, Cettina Buonocuore sposa sempre di più il progetto di Cateno De Luca. E ieri ha ufficializzato la sua candidatura nella lista Orgoglio siculo per “Sud chiama Nord”, con l’ex sindaco candidato alla presidenza della Regione.

Ha dichiarato la consigliera: “De Luca è l’uomo giusto per scardinare un sistema marcio, che penalizza in Sicilia il lavoro. Mi sono messa in gioco perché sono consapevole che i nostri politici hanno dilaniato questo territorio. La nostra è una regione ricca di storia e di bellezze ma i politici hanno voluto renderla inefficiente, maltrattando i lavoratori. Solo Cateno può scardinare questi meccanismi”.

Orgoglio siculo

Ecco la lista Orgoglio siculo: Mario Briguglio, già sindaco di Scaletta Zanclea, Enzo Pulizzi, sindaco di Francavilla di Sicilia, Ivano Cantello, già consigliere comunale, Serena La Spada, consigliere comunale di Venetico, Rita Rosaria Di Ciuccio consigliere comunale di Messina, Daniela Zirilli, consigliera comunale Villafranca Tirrena, Cettina Buonocuore, consigliere comunale Messina, e Francesco Fazio, pediatra.

