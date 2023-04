Messina festeggia il buon cibo con la passione dei "ristoratori di domani" VIDEO - Tempostretto

Anche Messina celebra la Giornata internazionale della ristorazione. Ecco le ricette a base di pane

Di Silvia De Domenico

MESSINA – Una giornata internazionale che si celebra il 28 aprile 2023 per la prima volta. La ristorazione messinese risponde all’appello di Confcommercio Messina e i locali che hanno aderito all’iniziativa oggi inseriranno nel menù un piatto a base di pane. “E’ l’elemento che più rappresenta la convivialità”, spiega il presidente dell’associazione di categoria Carmelo Picciotto.

Joseph: “Coltivo una passione tramandata da mia nonna”

In occasione della giornata della ristorazione sono stati i coinvolti gli studenti del Cirs Istruzione Messina, i ristoratori di domani. Joseph Puleo ci racconta perché sogna di aprire un ristorante: “Non so dove, forse all’estero ma sicuramente farò una cucina siciliana“. E aggiunge che coltiva questa passione che gli ha tramandato la nonna. Nel suo sogno c’è il desiderio di un futuro in un posto lontano senza però dimenticare da dove si viene e le proprie tradizioni.

“Prima di insegnare a cucinare spiego che questo lavoro è sacrificio”

La sua insegnante e ristoratrice Carlotta Andreacchio racconta come di insegna l’arte della ristorazione e della cucina agli studenti del Cirs Istruzione. “La preparazione del piatto è l’ultimo aspetto, prima di tutto si spiega che questo lavoro è sacrificio. Si lavora il sabato sera quando gli amici vanno a ballare e anche la notte di Natale”. Tanto studio e piccole rinunce sono la ricetta per arrivare ad essere soddisfatti del proprio lavoro.

La giornata, nata in collaborazione con il Ministero dell’Agricoltura e il Ministero del Turismo vede coinvolti ristoratori di ogni livello, trattorie, osterie, pizzerie, taverne. Per ogni piatto dedicato alla giornata e ordinato dai clienti, Fipe (Federazione italiana pubblici esercizi) devolverà 1 euro a Caritas Italiana con l’obiettivo di arrivare ad almeno 30.000 euro su tutto il territorio nazionale. Messina è stata la prima città siciliana per numero di adesioni.