Segnalato il problema all'Amam che sta intervenendo

Video e foto di Silvia De Domenico

MESSINA – Un tubo che si rompe e l’acqua che procede in tutte le direzioni. Accade adesso, in via Ghibellina, angolo via Tommaso Cannizzaro, intorno alle 11 di venerdì 27 ottobre. L’Amam è stata avvertita e sta per intervenire.