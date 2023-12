Istituto Antonello, ecco i nuovi campi sportivi e il laboratorio di Enogastronomia 4.0 VIDEO - Tempostretto

L'inaugurazione con un calcio del sindaco Basile. E dal prossimo anno anche il nuovo liceo scientifico sportivo, unico a Messina

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Sono stati inaugurati stamane i due nuovi campi sportivi polifunzionali e il laboratorio 4.0 di Enogastronomia dell’Istituto di Istruzione Superiore “Antonello”. All’appuntamento hanno preso parte i rappresentanti scolastici, il sindaco Federico Basile, autorità civili e religiose.

A spiegare cosa rappresentano queste novità per gli studenti è la dirigente Laura Tringali. “Finalmente i ragazzi avranno l’opportunità di stare a scuola quanto più possibile, anche per attività ludiche”.

“Una scuola significativa nel contesto cittadino sia sotto il profilo formativo sia per la presenza attiva a fianco delle istituzioni – ha detto Basile – dimostrata attraverso la partecipazione attiva e sinergica degli studenti, quali punto di riferimento costante nell’allestimento di iniziative ed eventi organizzati in Città. Un impegno portato avanti guardando la storia per vivere il presente e prospettarsi verso un futuro che è riuscito negli anni a delineare una vera scuola di eccellenza”. In occasione dell’evento è stata anche inaugurata la mostra “Rielaborazioni da pittura e fotografia” a cura degli indirizzi Grafica e comunicazione e Turismo.

Il sindaco Basile, al taglio del il nastro dei due campi, ha centrato un tiro a canestro e un calcio di rigore. Le due strutture, un campo da badminton ed un rettilineo in tartan per atletica leggera costituito da tre corsie dov’è possibile praticare dal calcio a 5, pallavolo, pallacanestro, pallamano e volàno, oltre a potere svolgere attività di pre-atletica leggera di velocità-rapidità, attività di salti, balzi, slalom, ostacoli, staffette, palla prigioniera, calcio-tennis, palla tamburello, baseball, rugby, tennis, attività ludico–motoria e corpo libero. Una dotazione importante per l’Antonello che dal prossimo anno scolastico avrà tra i suoi percorsi anche il Liceo scientifico sportivo. A raccontare questo nuovo percorso, in video, è il referente Sergio Naccari.

Il laboratorio 4.0 di Enogastronomia, voluto e progettato dal professore Nino Iannazzo, rappresenta invece una speciale aula sostenibile, innovativa e d’avanguardia per approccio circolare, trasformazione digitale, risoluzione dell’impronta CO2. Il nuovo laboratorio si caratterizza come un centro per la produzione di elaborati di pasticceria, gelateria, cioccolateria, arte bianca e pizzeria.