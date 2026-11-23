Ieri la conferenza stampa. Poteri speciali al presidente Adsp Rizzo e 102 mln di euro per un progetto di bonifica e recupero in due fasi. Il Pd ricorda i ritardi

MESSINA – Ieri la presentazione. Una conferenza stampa per rassicurare la cittadinanza: la Zona falcata di Messina non rimarrà un tesoro perduto. Una tela di Penelope. Ed è stato individuato nel commissariamento una soluzione, con 102 milioni di euro per fare della Zona falcata un nuovo polo dal punto urbano, turistico, culturale e portuale. Un progetto di bonifica e recupero che, si spera, possa essere portato a compimento. Il tutto per non rimanere l’ennesima incompiuta che impedisce alla città di fare un salto di qualità.

Grazie a un emendamento al decreto Ambiente saranno assegnati i poteri speciali al presidente dell’Adsp Francesco Rizzo. C’è stato il via libera della Camera dei deputati e si attende quello del Senato. Il finanziamento risale al luglio 2024 ma, a distanza di oltre due anni, non c’è ancora la gara d’appalto, la cui pubblicazione è affidata a Invitalia.

“Il commissariamento non è una sconfitta, bensì un modo per consentire di avviare questo processo fondamentale con commissario una persona competente come l’avvocato Rizzo”, ha precisato la sottosegretaria Matilde Siracusano. Con lei e Rizzo, a esporre il progetto, la segretaria generale dell’Autorità di sistema Giusy Marabello, il sindaco Federico Basile e Antonio Barbera, rappresentante regionale nell’Adsp.

Si partirà con la bonifica per poi aprire spazi di valorizzazione dell’affaccio al mare, verdi e culturali. Si prevedono 21,5 milioni per eliminare le fonti primarie di contaminazioni. 20 milioni grazie al Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027 e una parte dal bilancio dell’Autorità di sistema portuale dello Stretto. La seconda parte del programma, il progetto “Falcata Revival”, comporta un costo di 80 milioni di euro per bonifica e rigenerazione urbana.

I tre obiettivi del progetto di recupero della Zona falcata

Messa in sicurezza e bonifica. Rigenerazione urbana. Valorizzazione funzionale. Ecco i tre obiettivi principali per il recupero della Zona falcata a Messina. Si prevedono due fasi, come abbiamo già evidenziato, con la rimozione delle sorgenti primarie di contaminazione e il progetto “Falcata Revival” per la successiva fase di bonifica definitiva e rigenerazione urbana.

Le zone coinvolte

Nella prima fase il perimetro d’intervento riguarda l’ex degassifica, gli ex cantieri navali (escluso carroponte), il campo sportivo, l’ex inceneritore, l’area Real Cittadella e il tratto di mare antistante, con salpamento e smaltimento del relitto navale “Rigoletto”.

Nella fase 2 ci sarà la rimozione delle fonti di contaminazione primaria nell’area ex Eurobunker, la bonifica definitiva e messa in sicurezza delle matrici ambientali, la riqualificazione ambientale, paesaggistica e urbana per la restituzione della zona alla fruizione pubblica e alle funzioni urbane, culturali e turistico-portuali. E il perimetro d’intervento investe l’asse viario di collegamento tra la stazione centrale, la Marittima, il molo Norimberga e la penisola della falcata.

Il Pd: “Fondi stanziati 4 anni fa e ancora non c’è la gara per la bonifica”

Un tema centrale è quello dei ritardi, però, nell’attuazione del progetto di recupero e di bonifica. Così i deputati del Partito democratico Anthony Barbagallo e Stefania Marino, intervenendo insieme al segretario provinciale del Pd di Messina, Armando Hyerace: “I 20 milioni di euro erano stati stanziati nel 2022, durante il governo Draghi. E il governo Meloni ha impiegato due anni per assegnare quelle risorse e, a distanza di ulteriori due anni, si rende necessario attribuire poteri straordinari al presidente dello stesso ente già individuato come soggetto attuatore. Presenteremo un’interrogazione parlamentare per ricostruire puntualmente le ragioni dei ritardi e accertare le responsabilità delle amministrazioni coinvolte. Non si può celebrare il ricorso a uno strumento straordinario senza interrogarsi sulle ragioni per le quali quelli ordinari non hanno funzionato”.

“I poteri straordinari servano a recuperare il tempo perduto sulla Zona falcata, non a scavalcare i processi democratici”

“Per decenni la vicenda della Zona Falcata è stata una sorta di tela di Penelope, tra annunci, accordi istituzionali e continui rimpalli di competenze”, aggiunge Hyerace. “Un anno fa, con la firma della convenzione con Invitalia, il bando era stato annunciato entro la fine del 2025: non è mai uscito. Al presidente Rizzo, a questo punto, chiediamo tempi certi e un cronoprogramma pubblico degli interventi”.

Prosegue il segretario provinciale dem: “L’attribuzione di poteri straordinari anche in materia di riqualificazione non può e non deve tradursi in una compressione degli spazi di confronto con la città. L’esperienza del recupero dell’area dell’ex Fiera dovrebbe averci insegnato qualcosa. Un conto è accelerare le procedure amministrative; altro è sottrarre alla discussione pubblica le scelte strategiche sul futuro di un pezzo così importante di Messina. La Falcata appartiene alla città. Ed è la città che deve concorrere a deciderne il futuro. I poteri straordinari servano a recuperare il tempo perduto, non a scavalcare i processi democratici”.

Articoli correlati