Messina, la Sicilia e il rilancio economico: “Investimenti e burocrazia rapida” VIDEO

Pietro Franza (Sicindustria): "Il mondo è cambiato tra guerre e transizione ecologica. Serve maggior dialogo tra enti e imprenditori"

MESSINA – Il contesto economico messinese e siciliano è “difficile e complicato”. Lo ha affermato Pietro Franza, presidente di Sicindustria Messina, durante l’incontro dal titolo “Innovazione e competitività al centro degli investimenti della Regione siciliana con i Bandi Pr Fesr Sicilia 2021-2027“. Franza è intervenuto nel confronto sull’analisi del tessuto economico locale, sul possibile rilancio e sul lavoro svolto da IRSAP e Regione Siciliana al fianco degli imprenditori.

Franza: “Il mondo è cambiato”

Il presidente di Sicindustria ha applaudito ai passi avanti fatti su digitalizzazione e servizi smart, ma ha anche sottolineato come si debba ancora lavorare su “strade, raccolta rifiuti, ed energia a costi minori”. Proprio sui prezzi si è focalizzato parte del suo intervento: “La maggior parte dei problemi viene dalla trasformazione dei prezzi a livello mondiale. Le guerre che ci sono state, la transizione ecologica e quella energetica hanno cambiato completamente i piani di investimento delle aziende. A2A sta trasformando tutto, ad esempio. Aveva ottenuto addirittura l’approvazione di un investimento importantissimo che poi ha deciso di non fare. Dopo cinque o sei anni di burocrazia e richieste, era stato autorizzato un impianto a gas che non è più stato realizzato. Perché? Perché nel frattempo è cambiato il mondo”.

Il rilancio economico passa da “investimenti e rapidità”

“La maggior parte delle nostre aziende e di quelle internazionali sono colpite alla basa dai fattori produttivi. Bisogna intervenire, ma come? Con investimenti e con una certa rapidità anche della burocrazia. Come si può superare questo: maggior interazione con la Regione e con le risorse a disposizione. Una buona parte la faremo anche noi come Sicindustria”. Franza ha poi concluso: “Dobbiamo evitare quanto già successo con aziende come Cargill, che non ha usato queste risorse e alla fine ha preferito investire in Brasile”. Cargill è un’azienda con sede a Pace del Mela che opera nel settore dell’alimentazione e dell’agricoltura sicura e sostenibile.