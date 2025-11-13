Viaggio nel cantiere dell’ex Fiera di Messina. Il nuovo parco aprirà in primavera VIDEO

Campo da basket, area fitness, giochi inclusivi, percorsi sensoriali e tanto verde. Ecco come procedono i lavori

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – L’ex Fiera di Messina sta diventando un grande parco urbano. E in parte lo è già. La distesa di verde sta pian piano prendendo forma. Un bel colpo d’occhio fra i nuovi sentieri chiari, il verde del prato e delle piante e il blu del mare sullo sfondo.

A novembre la fine dei lavori, poi il collaudo

I lavori sono durati più del previsto ma ormai sembra che manchi davvero poco per la conclusione. A novembre la ditta dovrebbe portarli a termine, poi ci sarà la fase del collaudo e fra qualche mese il parco sarà pronto. La previsione dell’Autorità di Sistema Portuale è di aprirlo in primavera.

Viaggio nel cantiere dell’ex Fiera

Abbiamo visitato il cantiere accompagnati dalla rup Alessia Scimone e dal geometra della ditta Sicilville, Salvatore Celona. “I lavori stanno procedendo a ritmo serrato, il termine per l’impresa è fine novembre. Dopodiché procederemo con le attività di collaudo, che sono in parte già iniziate. Il collaudatore, infatti, verifica settimanalmente l’andamento dei lavori”, spiega l’architetta Scimone.

“Diventerà un nuovo centro della città”

“Siamo convinti che questo diventerà un nuovo centro della città perché manca un parco così grande, fronte mare, un’area verde, un’area in cui poter organizzare eventi, stare all’aria aperta, fare attività sportiva o portare i bambini a giocare”, aggiunge la rup dell’Autorità Portuale.

Ecco come procedono i lavori

Ecco il nuovo parco urbano. Un nuovo campo da basket, la spiaggetta-solarium raggiungibile tramite scalinata o rampa accessibile, due aree per lo sport a corpo libero e una con attrezzi e un parco giochi inclusivo. E poi le nuove panchine fronte mare, la pavimentazione drenante e i sentieri in listotech in mezzo al verde. I nuovi percorsi sensoriali per ipovedenti e non vedenti e poi tanto tanto verde intorno.

Un parco per tutti

Insomma sarà davvero un parco per tutti. Per bambini, famiglie, sportivi, ragazzi, persone con disabilità. Destinato inoltre a diventare nuova attrazione turistica, soprattutto per i suoi scorci panoramici e la visuale privilegiata sullo Stretto e sulla Madonnina del Porto.

I vecchi padiglioni sono stati schermati

I vecchi padiglioni della Fiera non sono oggetto di intervento. Almeno non in questo progetto. Sono stati semplicemente schermati con dei grandi teloni bianchi. E intorno è stata posizionata una recinzione per impedire l’accesso a queste aree.

Alcuni vincolati dalla Soprintendenza e altri no

Alcuni padiglioni sono vincolati dalla Soprintendenza ai Beni culturali, così come il portale bianco e rosso dell’ex Fiera, e altri no. In ogni caso per tutti ci sarà un concorso di progettazione che riguarderà l’intero waterfront di Messina. “Valuteranno i progettisti se ci saranno padiglioni da demolire o da recuperare, salvo quelli tutelati per i quali ci saranno sicuramente attività di recupero”, conclude Scimone. Lo stesso vale per l’immobile ex Irrera a Mare, che non può essere demolito, anzi dovrebbe essere ristrutturato per diventare un nuovo punto ristoro panoramico.

I padiglioni hub vaccinali non verranno demoliti ma riutilizzati

Anche i padiglioni che hanno ospitato gli hub vaccinali non verranno demoliti ma riutilizzati come spazi pubblici coperti. Costruiti negli anni dell’emergenza Covid, per la loro rigenerazione sono in corso interlocuzioni fra l’Autorità Portuale e il Comune di Messina. Il loro riutilizzo potrebbe avvenire già nei prossimi mesi, così da renderli fruibili insieme al parco che aprirà, appunto, in primavera.

Vedi qui la galleria fotografica del parco