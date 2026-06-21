Messina, pitbull liberato dopo anni in catena. Era senza cibo e acqua VIDEO

Dopo una segnalazione, l'intervento di polizia municipale, forze dell'ordine e volontari animalisti di "Un'Anima Mille Zampe Italia"

MESSINA – Era legato a una catena di circa un metro da diversi anni, privo di adeguata assistenza, cibo e acqua. Un cane di razza pitbull è stato tratto in salvo a Messina dopo essere stato rinvenuto in condizioni di grave abbandono. L’intervento è scattato a seguito di una segnalazione che ha richiesto la presenza delle forze dell’ordine. Sul posto è intervenuta una volante della polizia municipale di Santa Lucia sopra Contesse, insieme ai volontari dell’associazione animalista “Un’Anima Mille Zampe Italia”, delegazione di Messina.

Il caso era stato segnalato da anni, il pitbull è ora affidato alle cure veterinarie

Secondo quanto riferito dai volontari, il caso sarebbe stato segnalato già da anni, senza che fino a questo momento si fosse registrato un intervento risolutivo. Gli agenti, valutata la situazione, hanno proceduto al sequestro dell’animale, disponendone il trasferimento in sicurezza. Sul luogo è intervenuto anche il servizio di randagismo competente per territorio.

Il pitbull è stato immediatamente affidato alle cure di una clinica veterinaria, dove si trova attualmente sottoposto a controlli sanitari e alle necessarie terapie. I volontari animalisti presenti sul territorio continuano a sottolineare “l’importanza delle attività di monitoraggio e segnalazione dei casi di presunto maltrattamento animale, che consentono l’attivazione tempestiva degli interventi delle autorità competenti”.

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