Tornano i villaggi di Natale a piazza Cairoli e in via Laudamo
Si inizia ad intravedere un tocco di rosso nelle principali piazze del centro: da piazza Cairoli a piazza Unione Europea. Tornano anche quest’anno i villaggi di Natale con le tradizionali casette di legno. Piazza Cairoli ospiterà i mercatini di Natale e via Laudamo il villaggio dell’artigianato “Natale in teatro”.
Nel corridoio centrale di piazza Municipio è iniziato l’allestimento del giardino di Natale con al centro il grande albero, ormai simbolo dell’accensione delle festività dell’8 dicembre. Sono apparse anche le prime luminarie in via Garibaldi.