Messina. Timbro nella squadra di Chinnici presidente: "Cambieremo la Sicilia" VIDEO - Tempostretto

La deputata messinese è impegnata nel movimento di Fava "Centopassi per la Sicilia"

Di Marco Olivieri, riprese e montaggio di Silvia De Domenico

MESSINA – Farà parte della squadra di assessori della Giunta Chinnici in caso di vittoria del centrosinistra alle regionali. La deputata messinese Maria Flavia Timbro, è impegnata nel progetto “Cento passi per la Sicilia” con leader Claudio Fava. Ieri la presentazione della lista a Messina.

Ha messo in rilievo l’esponente di Articolo Uno: “Sosteniamo Caterina Chinnici per cambiare la Sicilia, rimanendo fedeli al centrosinistra. Riteniamo che questo sia l’unico progetto credibile. Noi siamo portatori di valori che la sinistra riaffermare con forza. Da cinque anni Claudio Fava conduce battaglie per la sanità, la scuola, le infrastrutture e lo sviluppo di questa terra. Diritti di tutti e tutte sono in primo piano nel nostro progetto”.

“Non sottovalutiamo De Luca e basta centrodestra al governo”

Timbro non nasconde le difficoltà ma si dice convinta che Caterina Chinnici possa essere ancora in partita per “vincere. Noi non sottovalutiamo Cateno De Luca, come candidato alla presidenza della Regione, e nello stesso tempo siamo consapevoli che altri cinque anni di governo del centrodestra in Sicilia non ce li possiamo permettere. Quanto a Messina, la città non ha ricevuto le necessarie attenzioni e merita di più. Con il Pnrr (Piano nazionale ripresa e resilienza), deve partire una nuova idea di sviluppo”.

