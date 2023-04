Messina vista dal mare: il panorama sulla città dai ponti più alti della Msc World Europa VIDEO - Tempostretto

Inizia il viaggio alla scoperta dei 22 ponti della nave da crociera ammiraglia

Di Silvia De Domenico

MESSINA – Per la prima volta ha fatto scalo in città la nave più grande e green del mondo. La Msc World Europa, nuova ammiraglia della compagnia di navigazione, attraccherà a Messina tutti i martedì fino a novembre e porterà nella città dello Stretto un traffico di circa 9.000 persone fra passeggeri ed equipaggio (leggi qui). Ecco le immagini dai punti più panoramici della nave e come appare la città ai turisti all’arrivo.