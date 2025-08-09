Il giorno del corteo no ponte a Messina

Stasera la manifestazione da Piazza Cairoli dopo il via libera del Cipess. “Vogliamo l’acqua, non la guerra, e un altro modello di sviluppo per lo Stretto”

MESSINA – “Vogliamo l’acqua, non la guerra”. Con questo slogan, l’Assemblea no ponte promuove un corteo contro la grande opera stasera a Messina, con partenza da Piazza Cairoli alle 18. Un nuovo corteo no ponte per ribadire l’opposizione al ponte come struttura strategica sul piano militare, oltre che civile, in una Sicilia “dove la carenza d’acqua rimane un problema centrale”. L’iniziativa assume un particolare significato pochi giorni dopo il via libera del Cipess al progetto definitivo del ponte sullo Stretto. In molti, sul fronte del no, evidenziano “i troppi nodi critici sul piano normativo, ambientale, tecnico, finanziario”. E denunciano le “forzature politiche” che hanno portato all’accelerazione nell’operazione.

Hanno evidenziato i componenti dell’Assemblea no ponte: “Con i 14 miliardi stanziati per l’opera e i 30 miliardi spesi annualmente in armi dall’Italia, quante delle emergenze strutturali del sud e delle isole (e non solo) si potrebbero sanare? La siccità, certo. Ma anche ospedali, scuole, autostrade, ferrovie e tanto altro ancora”.

Il ponte, il modello di sviluppo e l’impatto sui territori

In primo non solo i tanti dubbi sull’operazione politica ma anche il tema di quale modello sviluppo per il Meridione, con alternative da mettere in campo rispetto al ponte e al suo impatto sui territori. Per Giuseppe Micari, sempre dell’assemblea, “mentre i riflettori sono puntati su questo grande arco d’acciaio, su quanto costa o della legittimità giuridica dell’opera stessa, nessuno parla della cantierizzazione, del vero impatto che quest’opera ha su territori, quartieri ed economie locali. Il tutti partendo dagli espropri, passando per la devastazione ambientale, per la militarizzazione del territorio e arrivando alla distruzione di intere comunità. La cantierizzazione vuol dire che per almeno 15 anni intere aree saranno trasformate in zone rosse, ovvero zone inaccessibili, rumorose e pericolose. Le persone che vivono in queste zone saranno trattate come ostacoli, come danni collaterali. Tutto in nome di un’infrastruttura che probabilmente non verrà nemmeno mai completata. Il vero problema appunto sono i cantieri, che arrivano subito e lasciano cicatrici che durano decenni”.

Il percorso

Percorso del corteo: concentramento iniziale a Piazza Cairoli, dopo il breve tratto di via Tommaso Cannizzaro si prosegue in via Centonze, poi in via Geraci, via Cesare Battisti, via Primo Settembre, e per concludere a Piazza Duomo.

