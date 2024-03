Nuova villetta all’Annunziata. “Messina ha un gran bisogno di spazi così” VIDEO

Il piccolo Davide è il primo a salire sui nuovi giochi. La sua mamma si augura che nessuno sporchi o vandalizzi l'area

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Gli spazi pubblici in cui far giocare i bambini in sicurezza si contavano sulle dita di una mano, anche meno. La riqualificata villa Mazzini non poteva bastare a contenere tutti i piccoli della zona centro-nord. A questa oggi si aggiunge la rinnovata piazza Matteotti all’Annunziata e molto presto Parco Aldo Moro. Nella zona centro-sud, invece, c’è grande attesa per la riapertura di Villa Dante.

Ecco la nuova piazza in cui far giocare i bambini, fare sport all’aria aperta o sedersi a rilassarsi su una panchina.

Oggi all’inaugurazione dell’area restituita alla città c’erano anche dei cittadini della zona. Una giovane mamma con il figlio di due anni, Davide, che è stato il primo a salire sui nuovi giochi. “C’era davvero un gran bisogno di spazi così. E’ giusto che i bambini trascorrano del tempo libero all’aria aperta a giocare”, ci racconta. E conclude augurandosi che i suoi concittadini siano rispettosi del nuovo spazio e si impegnino a non sporcarlo.

Una cittadina ha documentato lo stato dei lavori giorno per giorno

Una ragazza che abita di fronte ha immortalato giorno per giorno lo stato di avanzamento dei lavori. ne è venuto fuori un video, in time-lapse, in cui si vede in pochi secondi come è cambiata la piazza. “Non c’era più niente, i giochi erano stati del tutto vandalizzati”, racconta.

L’inaugurazione e la benedizione della piazza

Insieme a loro erano presenti anche delle signore che invece non hanno apprezzato molto il nuovo progetto, soprattutto il tipo di panchine scelto. Hanno manifestato il loro disappunto al sindaco Basile e all’assessore Caminiti. Presenti al momento inaugurale anche il presidente della V Municipalità Raffaele Verso e il consigliere Lelio Fama. Ha benedetto il nuovo spazio padre Tripodo, parroco della Santissima Annunziata.