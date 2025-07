Mezzi di trasporto sostenibili e raccolta differenziata al 60%: il percorso Bandiera Blu a Messina VIDEO

Un progetto iniziato dall'ex sindaco Cateno De Luca nel 2019 e portato avanti da Federico Basile

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Non basta l’acqua cristallina per ottenere la Bandiera Blu. Sono 33 i criteri da rispettare per poter accedere al riconoscimento internazionale. Un percorso che Messina ha iniziato nel 2019 quando era sindaco Cateno De Luca e portato avanti in questi anni da Federico Basile. Qualità delle acque, pulizia delle spiagge, accessibilità, sostenibilità, mezzi di trasporto pubblici ecologici e raccolta differenziata sono solo alcuni dei paletti imposti dalla FEE (Foundation for environmental education).

La festa Bandiera blu a Santa Margherita

Insieme alle presidente di Messina Servizi, Mariagrazia Interdonato, e di Atm, Carla Grillo, gli amministratori raccontano al pubblico di Santa Margherita il percorso che ha portato Messina ad ottenere la bandiera. La festa “Blu Sunday”, organizzata dal Comune di Messina, con l’associazione Centro Storico di Anthony Greco e Messina social city, è stata l’occasione per celebrare il mare e la bandiera che sventola nella spiaggia della zona sud di Messina.