“Rosso come il coraggio”, un’opera d’arte itinerante contro la violenza sulle donne. Itinerante perché è partita da Raccuja e farà il giro della Sicilia. Oggi ha fatto tappa per la prima volta a Messina proprio le celebrare la giornata del 25 novembre. L’installazione degli artisti Franz De Feudis e Salvo Casella è stata fortemente voluta dalla rettrice dell’Università di Messina, Giovanna Spatari.

Un lungo strascico rosso che occupa tutta la scalinata del cortile del rettorato. Rappresenta la lunga scia di sangue delle donne vittime di violenza. Un’opera itinerante ma anche interattiva perché appunto si può intervenire e interagire con il drappo rosso. Chiunque, infatti, può aggiungere un suo pensiero. Si può scrivere direttamente sul lungo velo con un pennarello o aggiungere un biglietto o un oggetto. E stamattina alla fine del corteo contro la violenza sono stati tanti gli studenti messinesi che hanno voluto lasciare il proprio contributo. Ecco le frasi aggiunte dalle giovani studentesse dell’istituto Paino-Gravitelli.