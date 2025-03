Orso in Duomo, arriva la nuova pizza sottile e scrocchiarella VIDEO

Redazionale. Nel nuovo menù si incontrano la semplicità della "Scrocchiarella" e la ricercatezza dell'impasto "Duomo"

REDAZIONALE – Arriva il nuovo menù dell’Orso in Duomo. Ecco la pizza sottile, croccante e scrocchiarella. Un impasto leggero, pesa solo 180 grammi, per esaltare ancora di più la qualità degli ingredienti. Nuove pizze per chi ama la semplicità e la tradizione, ma restano in menù l’innovazione e la ricercatezze degli impasti “Duomo”.

Il pizzaiolo Matteo La Spada racconta la novità della “Scrocchiarella” che si potrà gustare solo all’Orso in Duomo.