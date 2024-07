50 Top Pizza Italia, l’Orso c’è ancora una volta: “Siamo orgogliosi”

Continuano i premi per la pizzeria che poche settimane fa aveva vinto anche con il format "L'Orso in teglia"

L’Orso, storica pizzeria di Messina, marchio ormai consolidato e riconosciuto in tutta Italia, ha conquistato un altro successo. Anche nel 2024, infatti, l’Orso è stato inserito tra le migliori 50 pizzerie d’Italia, conquistando il 49esimo posto nella guida “50 Top Pizza Italia”. Appena poche settimane fa, L’Orso in teglia, format della stessa proprietà dedicato alla pizza al taglio alla romana, aveva conquistato il 21esimo posto nella “50 Top Pizza in viaggio in Italia 2024”.

La motivazione

Grande soddisfazione anche per la motivazione del premio in guida che recita così: “Un’istituzione a Messina e tra i best consigli in Sicilia: il lavoro incessante di Matteo La Spada oggi piace ed è riconosciuto. Semplicità e gusto, sperimentazione e ricerca, tutti ingredienti che uniti allo studio e ai sapori siciliani creano un mix unico. La pizza è di stile contemporanea con 48 ore di maturazione e lievitazione. Di recente apertura L’Orso in Duomo dove vi è una proposta gourmet e in abbinamento anche i cocktail, segnaliamo anche L’Orso in teglia (piccolo punto vendita di pizza al taglio alla romana) ed ovviamente, d’estate, il Blanco Beach Club dove L’Orso si trasferisce”.

La Spada: “Riconoscimento merito dei ragazzi”

Proprio Matteo La Spada, pizzaiolo de L’Orso, ha ritirato il premio e commentato: “Sono entusiasta di aver raggiunto anche quest’anno questo obiettivo. Ma questo premio va principalmente a tutta la brigata della pizzeria, a tutti i ragazzi che collaborano tutti i giorni spalla a spalla con me. A loro va questo riconoscimento, alla passione con cui affrontano questo lavoro, al loro impegno e al loro sacrificio”.

Denaro: “Orgoglio di essere ancora tra le top 50”

Con lui Giuseppe Denaro e Gianluca Arcovito che, insieme a Giuseppe Arcovito, dell’Orso sono i titolari. Denaro ha spiegato: “Siamo soddisfatti ed orgogliosi di essere anche quest’anno. Le ispezioni sono state migliaia e quindi rientrare tra le prime cinquanta è sempre motivo di orgoglio e vanto. Come diciamo sempre, per noi questo non è un punto di arrivo, ma una spinta a fare sempre meglio. Soprattutto perché quest’anno anche con L’Orso in teglia siamo rientrati tra le cinquanta migliori pizzerie a taglio posizionandoci alla ventunesima posizione, quindi come società siamo molto soddisfatti di avere centrato questi due obiettivi”.

Il premio si va ad aggiungere nel “medagliere” della pizzeria insieme alla riconferma dei tre spicchi assegnatigli anche quest’anno dalla guida Pizzerie d’Italia 2024 del Gambero Rosso, nonché dal due pizze nella guida I ristoranti e i vini d’Italia 2022 de L’Espresso e il premio Best in Sicily – Migliore Pizzeria 2021. L’annuncio della speciale classifica inserita nella guida è stato dato mercoledì 10 luglio a Milano. A curare e ideare la guida sono Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro. Alla conduzione dell’evento, invece, Federico Quaranta. A trionfare “I Masanielli” di Martucci e Vitagliano, pizzeria di Caserta.