Pattinaggio al Palamerlino, il presidente Trovato: "Sempre aperti alle scuole" VIDEO - Tempostretto

La parola al responsabile siciliano della Federazione italiana sport rotellistici

MESSINA – Nei giorni scorsi è stato pubblicato un articolo sul tema della carenza degli impianti sportivi a Messina, affrontato in sede di commissioni consiliari. In primo piano l’appello di Davide Siracusano, presidente della II Municipalità, a “garantire l’uso a scuole e utenti” del Palamerlino, gestito al Cep dalla sezione siciliana della Federazione italiana sport rotellistici. A sua volta, il presidente siciliano della Federazione, Massimiliano Trovato, ha ritenuto di dover fare delle precisazioni ed è nato un dialogo video: “Non è vero che la Federazione del pattinaggio vieti l’ingresso del Palamerlino alle scuole. Al contrario, la nostra è una realtà, per regolamento, aperta alle scuole”. Va ricordato che, sin dall’amministrazione Accorinti, con un contratto decennale, teniamo un impianto al meglio, apportando una serie di miglioramenti all’interno”.

La struttura interna

Evidenzia il presidente: “Il nostro è un impianto federale che ospita nazionali e realtà del nord per stage e altri eventi sportivi. Collaboriamo da anni con l’Istituto comprensivo Catalfamo e il dirigente scolastico Cavallaro. Dopo il blocco dovuto al Covid, è avvenuta la riapertura e, di mattina, le classi fanno educazione fisica”.

“Le nostre attività sono previste dal regolamento e gli altri sport non possono svolgersi al Palamerlino”

Continua il dirigente regionale: “L’attività scolastica si svolge fino alle 12.30, mentre dalle 15 alle 20 sono in programma le attività di pattinaggio delle varie società sportive, con 250 atleti. E, con le scuole, le società realizzano vari progetti. La struttura quest’anno è disponibile gratuitamente per 22 classi. La Federazione concessionaria, cioè la nostra realtà, è tenuta a rispettare alcuni obblighi: nei giorni feriali l’impianto è a disposizione, di mattina, delle scuole dell’obbligo del Comune e delle associazioni di volontariato comunali. Inoltre, sempre come obbligo, la struttura deve essere utilizzata per lo svolgimento delle attività dei portatori di handicap e le attività riabilitative degli anziani. Altri sport, all’interno del Palamerlino, non possono entrare per regolamento. Detto questo, il palazzetto è stato sempre aperto a tutti, compatibilmente con le attività quotidiane degli sportivi del pattinaggio. E abbiamo pure organizzato centri estivi”.

Il PalamerlinoI

“Eccellenze nel pattinaggio e nell’hockey a Messina. E con il Pnrr ci sarà un nuovo pattinodromo comunale”

Spiega Trovato: “L’attività è intensa e il palazzetto nemmeno basta a soddisfare tutte le esigenze delle realtà sportive. A Messina, nel pattinaggio, avete delle vere e proprie eccellenze nazionali. E anche nell’hockey, con una squadra in serie C1. In più va evidenziato che il Comune ha pensato di realizzare, con il Pnrr, Piano nazionale ripresa e resilienza, un nuovo pattinodromo comunale. Un impianto autorizzato al finanziamento e frutto di un lavoro di sinergia tra Federazione e dirigenti del Comune”.

“La necessità di un tendone nuovo”

Aggiunge il presidente regionale: “Ci incontremo con il sindaco Basile e parleremo pure della necessità, per il palazzetto, di un tendone nuovo. Se l’amministrazione comunale, oltre i due anni di contratto, opterà per una proroga per altri cinque anni, noi saremo in grado di realizzare il tendone, a costo zero per il Comune, togliendolo da quanto dobbiamo all’amministrazione comunale. In generale, invito tutti i rappresentanti delle istituzioni a visitare la struttura e a rendersi conto direttamente dello stato interno dell’impianto, con i lavori da noi compiuti. Per la parte esterna, in cattive condizioni, chiediamo al Comune da anni una soluzione e non siamo attualmente autorizzati a intervenire. Sono interventi straordinari che riguardano i muri di cinta”.