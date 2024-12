Perdita d’acqua potabile, interviene Amam ma “la strada è di nuovo bagnata” VIDEO

A Sant'Agata persistono i problemi, segnala un cittadino: " Secondo me i lavori non sono stati fatti bene"

MESSINA – Da quasi un anno i residenti di via Consolare Pompea, a Sant’Agata, convivono con una perdita d’acqua. Ha segnalato un cittadino: “Si tratta di acqua che ora si è scoperta potabile e che si mescola con un’altra perdita, quest’ultima di liquami fognari, creando un impasto maleodorante. La zona è circondata da case e attività commerciali”.

“Secondo me c’è un’altra perdita“

Circa una settimana fa è arrivato l’intervento da parte di Amam. La zona, sino ad ora, non mostrava più segni di perdite né di acqua potabile, né di fogna. Ma, dopo qualche giorno, i residenti segnalano problemi.

In particolare, mette in evidenza un residente: “Adesso è di nuovo bagnato. Più avanti la strada si è asciugata, anche se è rimasta piena di terra e pietre, diventando un pericolo anche per ciclisti e automobilisti. La strada non è macchiata, è proprio umida. Si è asciugata ovunque tranne lì. Secondo me c’è un’altra perdita di acqua. Va verificato se i lavori non sono stati fatti bene. Io ho molti dubbi”.

