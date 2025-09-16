La Fontana di Orione torna libera dalle reti. Ma verranno rimontate per i concerti VIDEO

L'opera di Piazza Duomo resta in attesa dei lavori di restauro conservativo

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – La Fontana di Orione torna libera. Sono state smontate le reti protettive che la ingabbiavano. Questa mattina i turisti presenti in città hanno potuto fotografarla e ammirarla senza le recinzioni.

Reti protettive per i concerti in piazza

In realtà le reti verranno rimesse fra pochi giorni, in occasione dei prossimi due concerti in piazza. Ma visto che nella giornata di domani, martedì 16 settembre, è attesa in città una troupe televisiva della Rai si è preferito lasciare la fontana libera per offrire un’immagine migliore della piazza e di Messina. Subito dopo la recinzione tornerà, ma solo per qualche altro giorno. Per motivi di sicurezza, infatti, il Comune proteggerà l’opera in occasione dei concerti degli Zero Assoluto, il 19 settembre, e dei The Kolors, il 21 settembre. Dopodiché la fontana resterà libera, almeno fino al prossimo grande evento.

In attesa del progetto di restauro conservativo

L’opera resta in attesa dei lavori di restauro. E’ questione di mesi ormai e il progetto, redatto dalla Soprintendenza ai Beni culturali in sinergia con l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, sarà pronto a partire. Ad aprile del 2025 la Giunta aveva approvato una delibera fondamentale per il recupero della fontana. Con questo atto era stato definito lo schema di convenzione tra il Comune di Messina, la Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali e l’Opificio delle Pietre Dure di Firenze, uno dei più prestigiosi istituti italiani nel campo del restauro. L’accordo ha segnato l’avvio della fase di progettazione esecutiva per il restauro conservativo dell’opera, con l’obiettivo di riportare all’antico splendore uno dei capolavori rinascimentali più importanti del Meridione.