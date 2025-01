Piscina Cappuccini, Carbone chiede una commissione su ritardi e riapertura

Il consigliere di FdI: "L'assessore Finocchiaro e l'esperto Giorgio ci dicano le tempistiche di conclusione di lavori"

MESSINA – La piscina Cappuccini a che punto è? Il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Dario Carbone ha chiesto al presidente della quinta commissione Raimondo Mortelliti di convocare una sessione di lavori con l’assessore allo Sport Massimo Finocchiaro e l’esperto del sindaco Francesco Giorgio, proprio per parlare dello stato dei lavori di ristrutturazione dell’impianto (nella foto il sopralluogo risalente al febbraio 2024 proprio della quinta commissione consiliare).

Carbone: “Trascorsi diversi mesi”

Carbone ha ricordato che “sono trascorsi ormai diversi mesi dall’ultimo aggiornamento in ordine allo stato dei lavori della piscina Cappucci avrebbero dovuto concludersi entro luglio 2024 e nessuna comunicazione ufficiale è pervenuta ai consiglieri o alla cittadinanza. Ricevo giornalmente richieste di informazione da numerosi cittadini che vorrebbero usufruire ed allenarsi in una struttura che soltanto qualche anno fa era il fiore all’occhiello dell’impiantistica natatoria mediterranea: si tratta non soltanto di sportivi che praticano lo sport a livello agonistico ma anche e soprattutto di appassionati di nuoto e di parenti di soggetti disabili gravi per i quali è fondamentale poter utilizzare una piscina”.

Carbone ha poi concluso: “Auspico che l’assessore e l’esperto possano chiarire in commissione le motivazioni del detto ritardo e soprattutto le tempistiche di conclusione lavori, affidamento dell’impianto e riapertura”. Ai microfoni di Tempostretto l’assessore Finocchiaro a inizio dicembre ha rassicurato tutti affermando che “ci siamo quasi“.