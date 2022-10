Policlinico di Messina, nuovo pronto soccorso "entro fine ottobre" VIDEO - Tempostretto

Il rettore parla di una risonanza magnetica 3 Tesla e auspica che i lavori siano competati in breve tempo

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio Silvia De Domenico



MESSINA – “Al prossimo Consiglio d’amministrazione, che sarà il 28 ottobre, l’Università stanzierà 2 milioni e 600mila euro di propri fondi per completare almeno uno dei lavori del pronto soccorso che inizialmente avrebbero dovuto essere completati dal soggetto attuatore ma che invece farà l’Ateneo”. Il rettore Salvatore Cuzzocrea risponde alle domande sulla situazione attuale del pronto soccorso del Policlinico Universitario spiegando cosa accadrà a fine mese, nel primo dei prossimi step verso la conclusione dei lavoratori.

Una risonanza 3 Tesla al Policlinico

Il rettore poco prima ha spiegato che “il soggetto attuatore sta lavorando e i lavori vanno avanti. Lui dice (l’ingegnere Totò D’Urso per la Regione siciliana, n.d.r.) che si chiuderanno entro fine ottobre, speriamo che sia così e di arrivare presto al risultato”. Poi il passaggio sui fondi: “Il soggetto attuatore ci ha donato il progetto e lo realizzeremo per mettere là sotto una risonanza magnetica 3 Tesla, fondamentale per lo sviluppo del Policlinico e per i nostri pazienti”.

Bonaccorsi: “Attendiamo una terapia intensiva”

“Siamo in una situazione di attesa – spiega invece il commissario straordinario Giampiero Bonaccorsi – per la consegna di almeno una terapia intensiva, con 16 posti. L’attendiamo con ansia perché temiamo una recrudescenza del Covid com’è stato negli autunni passati. E così speriamo di essere pronti poi a gestire questa eventuale emergenza”. Il commissario parla anche dei tempi d’attesa del pronto soccorso: “Analizzare i tempi è semplice, basta guardarli sul sito. Ci sono dei picchi generati soprattutto per il tampone e ora per il ricovero dovremo attendere il molecolare, allungando ancora i tempi d’attesa. Noi abbiamo realizzato una parte per il triage separato nel pronto soccorso temporaneo che facilita queste operazioni”.

