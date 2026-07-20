Ponte Schiavo, finalmente apre la villetta tanto attesa dai cittadini VIDEO

Ecco le nuove aree giochi, fitness e sport. “Nella zona sud non c’era nulla per bambini e ragazzi”

Servizio video di Silvia De Domenico

MESSINA – Si è svolta oggi pomeriggio la cerimonia di apertura della villetta di Ponte Schiavo, un nuovo spazio pubblico restituito alla fruizione della cittadinanza e, in particolare, ai residenti della zona sud di Messina. Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Federico Basile, l’assessora all’Arredo urbano e agli Spazi pubblici Liana Cannata, i consiglieri comunali Giuseppe Busà e Antonio Bonfiglio, insieme a una delegazione del Consiglio della I Circoscrizione.

L’apertura fa seguito agli interventi di riqualificazione e restituisce alla comunità un luogo di aggregazione, socialità e svago. La villetta è stata infatti dotata di attrezzature dedicate allo sport all’aria aperta, tra cui un’area Calisthenics pensata in particolare per gli adolescenti e per tutti coloro che desiderano praticare attività fisica all’aperto.

“Con l’apertura della villetta di Ponte Schiavo restituiamo alla città e, in particolare, alla zona sud di Messina, uno spazio che per troppo tempo è rimasto inutilizzato e che oggi torna a essere a disposizione della comunità – ha dichiarato il sindaco Basile –. Si tratta di un’area di proprietà della Città Metropolitana di Messina, resa disponibile al Comune attraverso una convenzione, sulla quale l’Amministrazione comunale è intervenuta utilizzando le risorse destinate alla riqualificazione delle piazzette e degli spazi pubblici della città. È un luogo pensato per le famiglie, per i bambini e per i ragazzi, con aree verdi e attrezzature sportive che consentono di vivere gli spazi pubblici e praticare attività fisica all’aria aperta. La riqualificazione di questo spazio rappresenta un ulteriore passo nel percorso di valorizzazione dei quartieri e di restituzione alla cittadinanza di luoghi di aggregazione e socialità”.

“Con la riqualificazione della villetta di Ponte Schiavo abbiamo voluto valorizzare uno spazio importante per la comunità locale, rendendolo più funzionale, accogliente e capace di rispondere alle diverse esigenze di chi lo vive – ha aggiunto l’assessora Cannata –. La presenza di aree verdi e di attrezzature per l’attività sportiva all’aperto contribuisce a migliorare la qualità dello spazio pubblico e a creare nuove opportunità di aggregazione e di benessere per la cittadinanza”.

La gestione dell’apertura e della chiusura della villetta sarà curata dalla Messina Social City, mentre gli interventi di cura e manutenzione del verde saranno assicurati da MessinaServizi Bene Comune S.p.A. Per quanto riguarda gli orari di apertura e chiusura, si applicano le disposizioni previste dal vigente regolamento comunale. In questo periodo, in considerazione dell’orario estivo, la villetta sarà accessibile dalle ore 8 alle ore 21.