Porcaro: "Butteremo il sangue in campo dal 1' al 95'". VIDEO

Doppia seduta di allenamento ieri al Franco Scoglio con la squadra che ha svolto un lavoro atletico e tecnico-tattico. Non si è allenato Genny Russo che è stato sottoposto ad un controllo da parte dello staff medico del Messina: il difensore dovrà stare a riposo almeno per una settimana prima di nuovi accertamenti sanitari. Ha ripreso ad allenarsi svolgendo un lavoro personalizzato, invece, Davide Sarcone i cui tempi di pieno recupero sono stimati in quindici giorni.

Al termine della seduta ha parlato Pasquale Porcaro, analizzando il momento della squadra e, in vista della partita contro il Castrovillari, promettendo ai tifosi impegno massimo sino all’ultimo minuto.