Povertà sanitaria, “donazioni per oltre 500 famiglie con il Banco farmaceutico” VIDEO - Tempostretto

La raccolta andrà avanti fino a lunedì 13 febbraio in 50 farmacie sul territorio messinese

MESSINA. Si è rinnovato anche quest’anno l’appuntamento con il “Banco farmaceutico”. U’iniziativa benefica di raccolta di farmaci che si svolge sull’intero territorio nazionale, ogni anno nella prima settimana di febbraio da oltre 20 anni. L’iniziativa a Messina è promossa in collaborazione con la onlus “Terra di Gesù”. Sul territorio messinese, risultano cinquanta le farmacie presso le quali ci si può recare per donare, contribuendo con un’offerta all’acquisto di medicine.

“Dopo la pandemia e con il caro prezzi dovuto alla guerra, molte famiglie si sono trovate in difficolta” – ci racconta il dottor Francesco Certo, presidente di “Terra di Gesù” – “Oltre 500 famiglie beneficiano delle donazioni nel nostro “Centro del Buon Pastore” a piazza Stazione, nuclei familiari che non hanno nemmeno la possibilità di comprare le medicine per i bambini”. La raccolta andrà avanti f