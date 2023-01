Precari Covid in protesta: "L'Asp ci ascolti, o tutti o nessuno" VIDEO - Tempostretto

Questo lo slogan dei 150 lavoratori rimasti fuori. Al loro fianco la Cisl FP. Bicchieri: "Delibera immotivata"

Di Silvia De Domenico

MESSINA – Biologi, assistenti sociali, farmacisti, educatori professionali, ingegneri, assistenti amministrativi, biologi e tecnici della prevenzione. Ecco le figure professionali lasciate a casa dall’Asp. “Alcuni di noi sono stati prorogati fino a fine febbraio ad altri invece è stata revocata la proroga”, spiegano mentre fischiano e sventolano dei cartelli provocatori sotto la sede dell’Asp di Messina.

Cisl FP al loro fianco. Bicchieri: “Delibera di revoca immotivata”

Un coro che si è fatto sentire per tutta la mattinata sulla via La Farina: “Tutti o nessuno. Non siamo lavoratori di serie B“. E lamentano di essere stati mandati a casa con una semplice email. Al loro fianco la Cisl Funziona Pubblica rappresentata dal segretario generale Giovanna Bicchieri. “Quando si fa una revoca anticipata si creano dei contenziosi. La delibera è immotivata e noi saremo a supporto di questi lavoratori nel richiedere le loro spettanze fino al mese di febbraio”, spiega ai nostri microfoni la segretaria pro tempore.