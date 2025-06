Ricerca e soccorso in mare: viaggio a bordo di una motovedetta della Guardia costiera VIDEO

Ecco il navigatore nautico e la termocamera che guidano nelle operazioni di salvataggio

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Come avvengono le operazioni di ricerca e soccorso in mare. Viaggio sulle acqua dello Stretto di Messina a bordo di una motovedetta della Capitaneria di porto.

“Siamo presenti 24 ore su 24 al numero 1530”

“La Guardia costiera è l’unico ente deputato alla salvaguardia della vita umana in mare, utilizzando i propri mezzi aeronavali e le sale operative distribuite in tutto il territorio nazionale”, spiega il luogotenente Massimo Casale. “Siamo presenti 7 giorni su 7, 24 ore su 24, tutto l’anno. Chiunque abbia bisogno di aiuto in mare può rivolgersi al numero 1530“.

Come funzionano la termocamera e il navigatore nautico

Ecco come avvengono le operazioni di ricerca e soccorso in mare. A bordo di una motovedetta della Guardia costiera scopriamo la strumentazione che viene utilizzata nelle operazioni di salvataggio. Un navigatore nautico aiuta a raggiungere la destinazione e una termocamera consente di individuare il calore umano in mare anche di notte.

Lo Stretto di Messina a bordo di una motovedetta Sar

Attraversiamo le correnti dello Stretto a bordo dell’unità Sar (Search and Rescue Unit) della Capitaneria di porto di Messina. Accompagnati dai due membri dell’equipaggio Fulvio Cigala, secondo capo aiutante e Francesco Romeo, sottocapo scelto.

Vedi qui la galleria fotografica