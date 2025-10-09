Ricomincia la Scuoletta: gli ospiti di Casa Serena tornano sui banchi VIDEO

Il progetto di Messina Social City è aperto a tutti gli anziani della città. L'emozione del primo giorno di scuola

REDAZIONALE – Anziani che tornano bambini e rivivono l’emozione del primo giorno di scuola. Per gli ospiti di Casa Serena ricomincia la Scuoletta. A suonare la prima campanella è stata la presidente di Messina Social City, Valeria Asquini.

La scuoletta è aperta a tutti gli anziani della città

Dopo la sperimentazione dello scorso anno il progetto riparte con delle novità. Intanto la scuola sarà aperta anche agli esterni. Oltre alla classe del martedì mattina formata dai 20 ospiti della casa di riposo, infatti, si è formato un altro gruppo di 20 anziani che frequenteranno le lezioni il mercoledì pomeriggio. Tutti insieme poi, sia interni che esterni, parteciperanno alle uscite didattiche del venerdì pomeriggio.

Uscite didattiche e studio della lingua siciliana

Per gli anziani sono state organizzate, infatti, gite ed escursioni in diversi luoghi della città. A raccontare come si svolgono le attività è la responsabile di Casa Serena, Marisa Pisana. “Quest’anno abbiamo introdotto anche lo studio della lingua siciliana. Questa nuova materia verrà insegnata anche tramite dei laboratori manuali”, spiega Pisana.

L’emozione del primo giorno di scuole

Molti degli anziani siedono fra i banchi emozionati. Stringono i loro nuovi quaderni, le penne e le borracce. Un nuovo percorso inizia, un anno in cui tenere allenata la mente e trascorrere qualche ora in compagnia. “L’anno scorso abbiamo imparato tanto”, racconta una signora che aveva già partecipato. Fra di loro c’è chi si è fermato alla quinta elementare con gli studi e chi ha proseguito fino all’università. C’è anche una docente di lingue che dopo 32 anni di insegnamento torna ad essere alunna. “Sono contenta perché riesco a trascorrere del tempo con tutti e poi perché ritorno ai tempi passati e rimembro la mia giovinezza”, conclude.