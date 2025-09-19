Si conclude la colonia estiva per gli anziani. “Siamo rinati, non uscivamo più” VIDEO

C'è chi ha rivisto il mare dopo tanti anni chiuso in casa. Finita l'estate ricomincia la "Scuoletta"

REDAZIONALE – Dondolare su un’altalena, ballare, fare shopping, rivedere il mare o semplicemente fare una passeggiata in compagnia. Sono solo alcune delle attività che Messina Social City ha messo in campo durante la colonia estiva per gli anziani. Dal 1 di agosto fino a metà settembre una ventina di persone, d’età compresa fra i 70 e i 90 anni, sono state coinvolte in diverse esperienze. I laboratori e le uscite si sono svolti dal lunedì al venerdì, a volte la mattina e altre il pomeriggio.

“Siamo rinati, non uscivamo più”

“Siamo rinati, alcuni di noi non uscivano più”, raccontano i partecipanti alla colonia estiva. “Ho tanti acciacchi e non vedevo il mare da una vita”, dice una signora su una sedia a rotelle. C’è chi ha disabilità, chi non riesce più a muoversi in autonomia e chi non aveva più una vita perché depresso. “Ho perso figlio e marito, non avevo più voglia di uscire”, racconta un’altra signora.

Molti degli anziani sono stati iscritti alla colonia da figli o nipoti per poter trascorrere qualche ora in compagnia e all’aria aperta. E a molti di loro è tornato il sorriso. Hanno fatto amicizia, sono diventati una famiglia, hanno condiviso la merenda e le focacciate a Villa Dante.

“Ci prendono a casa e ci riaccompagnano”

17 anziani accompagnati da autisti e assistenti al trasporto che con due pulmini che hanno fatto il giro della città per prenderli e riportarli a casa. A loro poi si sono aggiunti anche alcuni degli anziani di Casa Serena, che oggi alloggiano al Collereale. Le attività sono state organizzate dalle animatrici di Messina Social City Alessandra La Rosa, Marialuisa Triglia, Smeralda Gemelli e Anna Cardile.

Finita l’estate ricomincia la scuola, anzi la “Scuoletta”

“Tutte le cose belle finiscono”, dicono gli anziani nel loro ultimo giorno di attività. Gli incontri estivi si sono conclusi ma per loro è previsto un nuovo percorso invernale. Finita l’estate ricomincia la scuola, anzi la “Scuoletta”. Gli anziani torneranno sui banchi, non più a Casa Serena come lo scorso anno ma al Collereale. Sono già una cinquantina le iscrizioni registrate finora ma si può ancora partecipare. Per avere informazioni si può contattare il centralino al numero 0909488007.