Scuole, il nuovo volto dell’Istituto “Ettore Castronovo” di Bordonaro VIDEO

Il plesso scolastico è stato demolito e ricostruito. Aprirà a settembre

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – I lavori iniziati nel 2022 si sono conclusi da poco. L’Istituto Comprensivo “Ettore Catsronovo” è pronto ad accogliere di nuovo gli alunni di Bordonaro. Il plesso potrà aprire le porte già nel mese di settembre. Ecco la nuova scuola.

“Da adeguamento sismico a demolizione e ricostruzione”

“Nasce inizialmente come un progetto di adeguamento sismico ma poi nel tempo si è deciso insieme alla Regione, sulla base di un ragionamento costi benefici, di mutuare l’intervento in demolizione e ricostruzione”, spiega il vicesindaco Salvatore Mondello. Insieme a lui abbiamo visitato le nuove 28 aule, ampie e luminose. Sono stati realizzati i bagni con aerazione, compresi quelli per persone con disabilità e per i bambini più piccoli della scuola dell’Infanzia.

Un nuovo progetto per la palestra chiusa e inutilizzabile

L’edificio vicino che un tempo ospitava la palestra, oggi chiuso e inutilizzabile, potrebbe essere oggetto di nuovi interventi. “Abbiamo partecipato a un bando e presentato il progetto qualche mese fa, ritengo che ci siano buoni margini per ottenere il finanziamento”, dichiara l’assessore Mondello.

Il lavoro sulla vulnerabilità sismica in tutte le scuole

Nel frattempo continua il lavoro sull’adeguamento di tutti gli altri plessi scolastici di proprietà del Comune di Messina. “Quando ci siamo insediati solo 6 edifici su 104 avevano la valutazione di vulnerabilità sismica”, conclude il vicesindaco spiegando il lavoro portato avanti in questi anni.

Vedi qui la galleria fotografica