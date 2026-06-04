 Seggio centrale, fra oggi e domani si completerà il conteggio delle liste. Poi le preferenze VIDEO

Seggio centrale, fra oggi e domani si completerà il conteggio delle liste. Poi le preferenze VIDEO

Silvia De Domenico

Seggio centrale, fra oggi e domani si completerà il conteggio delle liste. Poi le preferenze VIDEO

giovedì 04 Giugno 2026 - 13:30

Il magistrato Giuseppe D’Agostino spiega come si arriverà alla proclamazione del Consiglio comunale

Servizio di Silvia De Domenico, intervista con il presidente: il magistrato Giuseppe D’Agostino

MESSINA – Dopo la proclamazione del sindaco Federico Basile il seggio centrale ha continuato il suo lavoro all’interno dell’aula consiliare di Palazzo Zanca.
A spiegare il lavoro è il presidente, il magistrato Giuseppe D’Agostino.
Mancano circa 50 sezioni per completare il lavoro di riconteggio dei voti che riguardano le liste. Fra oggi e domani questa fase si concluderà. Poi si passerà a conteggiare i voti di preferenza dei singoli candidati al Consiglio comunale. Ovviamente verranno conteggiati solo i voti dei candidati appartenenti alle liste che hanno superato il 5%.
Il lavoro del seggio centrale si concluderà con la proclamazione del Consiglio comunale.
Il conteggio delle liste dei candidati alle Municipalità non viene fatto dal seggio ma da altri uffici elettorali comunali.

Seggio centrale elezioni Messina

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