"Servizi igienici ai capolinea dei bus": La Fauci interroga Atm Messina VIDEO - Tempostretto

Il consigliere fa presente la situazione: Santa Margherita e Giostra i punti chiave

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio Silvia De Domenico



MESSINA – Il consigliere comunale di Ora Sicilia, Giandomenico La Fauci, ha presentato un’interrogazione al sindaco Federico Basile, al vicesindaco Salvatore Mondello in qualità di assessore alla mobilità urbana e al presidente dell’Atm Giuseppe Campagna. Al centro del documento ci sono due richieste: la “possibilità di installazione di servizi igienici fissi ed a norma nelle aree destinate a capolinea del servizio di mobilità pubblica” e quella di modificare il capolinea di Giostra che va “a sovrapporsi con le presenti aree di sosta e parcheggio finendo per rendere difficoltosa la salita e discesa dai mezzi”.

I capolinea tra servizi igienici a norma e bagni chimici

Il consigliere comunale infatti parla dei capolinea di autobus e shuttle, dislocati lungo tutto l’arco della città. La Fauci spiega che mentre “nei capolinea Annunziata, Zir, Villa Dante e Cavallotti sono presenti servizi igienici strutturati e adeguati alle normative di legge”, non è così in altri. “Nei capolinea di viale Giostra, Tremestieri, Contesse in via 1A , sono, invece, presenti servizi igienici mobili, noti come ‘bagni chimici’, non conformi alle leggi in vigore – prosegue il consigliere nel documento -. Nel capolinea di Santa Margherita sia in vigore una convenzione col presente distributore di carburante per la sosta nell’area di parcheggio e utilizzo dei servizi igienici del locale e nell’info point presente a piazza Cairoli il personale sia costretto a chiudere temporaneamente e recarsi in un vicino esercizio commerciale”.

La Fauci: “Elementi da valutare”

Ma non si parla soltanto di bagni, anche di sicurezza e di stalli “rubati” dagli auto fermi a bordo strada per lungo tempo: “A Contesse il capolinea è in mezzo alla strada. Si parla di sicurezza, e poi? E pensiamo a un altro disagio, quello vissuto da chi lavora nel box di Piazza Cairoli, che per andare in bagno deve chiudere tutto e chiedere il favore a un bar. Credo che questi siano tutti elementi da attenzionare e ho chiesto per questo all’azienda e al sindaco”.

