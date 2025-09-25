Jessica Schillaci: “Nel mio libro racconto Totò campione nella vita” VIDEO

La figlia a Palazzo Zanca presenta "Solo io posso scrivere di te" che descrive anche gli ultimi momenti di vita del padre: "Messina? La sua seconda casa, non poteva uscire che tutti lo riconoscevano"

MESSINA – Un libro per celebrare non solo il campione sportivo ma il campione in famiglia. “Mancava quel tocco che solo noi Schillaci potevamo dare” spiega la figlia Jessica nel corso della presentazione del libro “Solo io posso scrivere di te” in cui parla del padre Salvatore Totò Schillaci. Lei infermiera, e certamente non esperta di calcio, ha deciso di farsi portavoce della propria famiglia appunto per raccontare quello che era il padre al di fuori del rettangolo verde e oltre delle gesta sportive.

Il Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca ha ospitato l’incontro moderato da Letizia Lucca e Piero Mazzù i quali si sono concentrati sull’aspetto umano e sportivo del campione. Esploso calcisticamente a Messina e da lì proiettato verso l’esperienza alla Juventus e le notti magiche in Nazionale. Jessica visibilmente commossa in alcuni frangenti, specie quando è stato ricordato che lei fa infermiera ha seguito gli ultimi giorni di vita del papà avendo contezza di quello che succedeva, ci ha comunque tenuto a specificare che al di là del titolo, forse un po’ arrogante, era giusto descrivere quanto vissuto dalla famiglia e le ultime ore private del campione che si è fatto tanto amare.

Presente in sala l’assessore alle politiche sportive Massimo Finocchiaro: “Sono onoratissimo di essere qua perché mi fa molto piacere, non solo da assessore ma anche da cittadino e messinese. Questo è un libro bello perché non parla di Schillaci sportivo ma di un uomo sportivo che condivide i momenti con i figli”.

L’intervista a Jessica Schillaci

Come nasce l’idea?

“Ho iniziato a scrivere di papà tre mesi fa, volevo raccontare quello che tutti non conoscono: il Totò campione nella vita, raccontando tutto quello che è stato per la sua famiglia e lo faccio in diciannove racconti inediti”.

Ha ricordi di Messina anche se era piccola?

Ha parlato sempre benissimo di Messina come fosse la sua seconda casa. Un posto meraviglioso, loro hanno scoperto di avermi qui e sono cresciuta da piccola. È il posto del cuore dove è cresciuto sportivamente ed è diventato famoso, era difficile per lui uscire perché tutti lo riconoscevano

Una piccola anticipazione su uno dei racconti più sentiti?

“Nel libro racconto una bella cosa su un rigore non calciato ai mondiali, spiega il perché e soprattutto spiega cosa abbia vissuto in quei momenti facendo un parallelo con gli ultimi momenti di sofferenza della sua vita. Credo sia uno dei passaggi cardine di questo libro e uno dei momenti più belli raccontati”.